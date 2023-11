Mattarella in Uzbekistan: c'è volontà comune di intensificare rapporti

Tashkent, 10 nov. (askanews) – C’e’ una volontà comune tra Italia e Uzbekistan di intensificare i rapporti bilaterali ecco perchè a distanza di pochi mesi il presidente uzbeko è venuto in Italia e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha restituito la visita oggi a Tashkent.

Incontrando il personale dell’ambasciata italiana in Uzbekistan Mattarella ha ringraziato per il lavoro svolto e per quello futuro: “A distanza di 26 anni dalla visita di Scalfaro è significativo che il presidente uzbeko sia venuto a Roma pochi mesi fa, a giugno, e io sia qui oggi: due date ravvicinate raffigurano l’accrescimento delle relazioni e come sia interesse reciproco coltivare rapporti di collaborazione come ho registrato oggi nei colloqui avuti questa mattina con il presidente”.

“C’è il desiderio di intensificare, su ogni versante, la collaborazione: economico, culturale, politico”, ha detto il Capo dello Stato ricordando che “questa regione è cruciale nell’equilibrio tra Europa e Asia e nel collegamento operativo tra Europa e Asia. Questo Paese sta svolgendo una funzione di raccordo tra i Paesi della regione, importante e prezioso e gli incontri di questi mesi sottolineano l’esigenza di attuare il partenariato strategico con passi veloci”.