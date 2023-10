Mattarella inaugura il molo trapezoidale "Marina yachting Palermo"

Roma, 13 ott. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è intervenuto a Palermo per l’inaugurazione del molo trapezoidale del porto di Palermo che diventa “Palermo Marina yachting”.

Insieme al Capo dello Stato, al taglio del nastro, hanno partecipato il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, il ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, e il presidente dell’autorità portuale sicilia occidentale, Pasqualino Monti.

Il molo trapezoidale è uno spazio rigenerato che si sviluppa su 45 mila metri quadrati di superficie, con tre ristoranti a bordo acqua, 14 approdi per megayacht e un convention center con al piano superiore un teatro all’aperto che può ospitare spettacoli fino a 300 invitati, e poi anche un ristorante.

“Abbiamo reso possibile quello che sembrava impossibile – ha detto il presidente dell’autorità portuale della Sicilia occidentale Pasqualino Monti – ci siamo subito messi a lavoro grazie a un investimento di quasi 600 milioni solo a Palermo per costruire il terminal per le crociere e per realizzare questa meravigliosa opera che stiamo inaugurando. L’opera rappresenta una ricongiunzione del proprio porto con la città, permetterà di avere un ritorno economico, perché è sulle infrastrutture e sulle strutture ricettive che stiamo costruendo, che convinceremo diversi possibili partner industriali a investire”.