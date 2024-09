Mattarella incontra Scholz, sul tavolo Ucraina, MO e integrazione Ue

Berlino, 27 set. (askanews) - Il sostegno all'Ucraina, l'integrazione europea (finanziaria e non solo), il Medio Oriente con l'inasprirsi della crisi a Gaza e in Libano sono stati i temi al centro del colloquio tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il cancelliere tedesco Olaf Scholz...

Berlino, 27 set. (askanews) – Il sostegno all’Ucraina, l’integrazione europea (finanziaria e non solo), il Medio Oriente con l’inasprirsi della crisi a Gaza e in Libano sono stati i temi al centro del colloquio tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino. L’incontro è avvenuto nel corso della visita di Stato di Mattarella in Germania.