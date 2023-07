Mattarella: intensificare sforzi per contrastare il mutamento climatico

Roma, 26 lug. (askanews) – “Abbiamo registrato che il livello dei nostri rapporti è eccellente sotto ogni profilo: quello politico, quello economico, quello culturale. Ed è un livello che cresce costantemente di ampiezza, quanto ad ambiti di collaborazione, e di livello, quanto a intensità e qualità della collaborazione”.

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il presidente della Repubblica Socialista del Vietnam, Vo Van Thuong.

“Abbiamo parlato anche molto delle questioni globali – ha aggiunto Mattarella – dalla sfida climatica, dall’impegno per la transizione climatica per il contenimento dei mutamenti climatici. E l’impegno che il Vietnam sta spiegando in attuazione di quanto emerso alla COP26 è particolarmente importante. Anche l’Italia è particolarmente attiva in questo versante. Insieme siamo convinti che occorra intensificare gli sforzi della quota internazionale per contrastare il mutamento climatico. Così come siamo convinti che occorra collaborare molto tra i nostri Paesi sul fronte del mutamento energetico e dell’energia pulita per garantire anche gli aspetti climatici positivi”.