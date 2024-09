Mattarella: 'Italia orgogliosa del percorso compiuto in quasi 80 anni dalla Liberazione'**

**Mattarella: 'Italia orgogliosa del percorso compiuto in quasi 80 anni ...

Roma, 14 set (Adnkronos) – "L’Italia è orgogliosa del percorso compiuto in questi quasi 80 anni dalla Liberazione. Oggi, come ha sottolineato il presidente regionale dell’Anpi, storia e memoria si incontrano. Con le contraddizioni e le sofferenze che accompagnano gli eventi bellici. La vocazione di pace del nostro Paese è segno che tutto questo non è passato invano". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia commemorativa dell'80° anniversario della zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli.