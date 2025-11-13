Mattarella: la musica è un linguaggio universale senza frontiere

Roma, 13 nov. (askanews) – “La musica è un linguaggio universale che esprime sensibilità, sentimenti, passioni, attese ed è un linguaggio che non ha bisogno di passaporto perché non ha frontiere, è patrimonio dell’umanità nel suo complesso”.

Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una delegazione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

“In questa stagione in cui riaffiorano inattesi e preoccupanti atteggiamenti di contrapposizione e sopraffazione questo richiamo ha un valore che accomuna l’umanità senza frontiere, appartenenze, confini, passaporti ed è straordinariamente importante”, ha aggiunto il capo dello Stato.