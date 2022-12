Mattarella: La Russa, 'parole che confermano sua guida saggia e illuminata'**

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Dal Presidente Mattarella arriva un messaggio di altissimo profilo che abbraccia non solo le emergenze nazionali ed internazionali e le sfide che ci aspettano a cui occorre saper rispondere, ma che dedica anche spazio al ricordo del Papa emerito Benedetto XVI e al d...

Roma, 31 dic.

(Adnkronos) – "Dal Presidente Mattarella arriva un messaggio di altissimo profilo che abbraccia non solo le emergenze nazionali ed internazionali e le sfide che ci aspettano a cui occorre saper rispondere, ma che dedica anche spazio al ricordo del Papa emerito Benedetto XVI e al dovere di mantenere come guida e bussola la Costituzione repubblicana nel suo 75/mo anniversario. Ultimo ma non ultimo, il suo sottolineare positivamente la guida di una donna a capo del nuovo governo eletto dal popolo.

In sintesi un messaggio che conferma la guida saggia e illuminata del Presidente Mattarella". Così il Presidente del Senato, Ignazio La Russa.