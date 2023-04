Mattarella: l'UE non è somma mutevole di umori e interessi nazionali

Cracovia, 19 apr. (askanews) – “Sarebbe del tutto inadeguato pensare a un’Europa frutto dell’affannosa ricerca ad affrontare i problemi dettati da altri, in un quadro internazionale deciso da altri. In altri termini, l’esigenza di fare dell’Europa una protagonista non trova adeguata risposta nella visione di un’Unione come somma temporanea e mutevole di umori e interessi nazionali quindi, per definizione, perennemente instabile”.

Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso all’Università Jagellonica di Cracovia.

“L’Unione Europea è, innanzitutto, una comunità di valori che trova nel rifiuto della guerra come strumento di risoluzione delle controversie, nel rispetto dello Stato di diritto, nella democrazia e nel dialogo, nella coesione sociale, nelle prospettive di realizzazione dei giovani, i suoi principi cardine – ha aggiunto il Capo dello Stato – per tutto questo l’Europa è dei suoi cittadini. Un modello di successo perseguito come traguardo ideale in altri continenti”.

“Essere parte di questo progetto – ha concluso Mattarella – significa condividerne, con spirito di solidarietà e responsabilità, i valori fondanti e impegnarsi, quotidianamente, a difendere i diritti sanciti dalla Carta dei valori dell’Unione Europea”.