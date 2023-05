Mattarella: mai mettere a tacere, tantomeno un libro o una presentazione

Barbiana, 27 mag. (askanews) – “La scuola di Barbiana durava tutto il giorno, cercava di infondere la voglia di imparare, la disponibilità a lavorare insieme agli altri. Cercava di instaurare l’abitudine a osservare le cose del mondo con spirito critico. Senza sottrarsi mai al confronto, senza pretendere di mettere qualcuno a tacere, tanto meno – vorrei aggiungere -un libro o la sua presentazione. Insomma, invitava a saper discernere”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante le celebrazioni a Barbiana per i 100 anni dalla nascita di Don Lorenzo Milani.

Poco dopo in un post su Facebook la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella ha scritto: “Ho molto apprezzato le parole del Presidente Mattarella, soprattutto in una giornata significativa come il centenario della nascita di Don Milani e in un contesto particolare come la scuola di Barbiana. Mai mettere a tacere nessuno, mai mettere a tacere un libro. Spirito critico e libertà di espressione sono valori che i nostri giovani devono imparare a coltivare insieme”.

Lo scorso 20 maggio alla Fiera del Libro di Torino alcuni attivisti e attiviste di “Non una di meno” e di “Extinction Rebellion” contestarono la ministra durante la presentazione del suo libro.