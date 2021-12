Mattarella: Moles, 'indica ancora una volta la via da percorrere'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Grazie al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che nel suo discorso di fine anno ha indicato ancora una volta la via da percorrere per il bene del Paese ed ha sottolineato nuovamente l’importanza della scienza, della ricerca e dei vaccini, lo strumento più potente per fronteggiare il Covid 19”.

Lo afferma Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria.

“E’ necessaria la massima responsabilità da parte di tutti -aggiunge- ed occorre un supplemento di attenzione e di prudenza da parte dei cittadini per continuare a combattere una battaglia che non può ancora dirsi conclusa. Grazie al Presidente Mattarella per aver svolto il suo ruolo in questi sette anni guidando l’Italia con autorevolezza, equilibrio e saggezza, anche nei momenti più drammatici”.