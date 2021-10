Mattarella: non possono prevalere le teorie antiscientifiche

Roma, 26 ott. (askanews) – “Possiamo aver fiducia in noi stessi perché abbiamo affrontato insieme una prova durissima”. Lo ha detto, riferendosi alla pandemia di Covid-19, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” ai Cavalieri nominati il 2 giugno 2020 e 2021, e degli attestati d’onore ai nuovi Alfieri del Lavoro, cioè i migliori studenti che hanno terminato la scuola secondaria superiore.

“Siamo stati capaci – ha proseguito il Capo dello Stato – di solidarietà, di senso civico, di responsabilità, di dedizione al lavoro. Non possono prevalere i pochi che vogliono rumorosamente imporre le loro teorie antiscientifiche, che danno sfogo talvolta a una violenza insensata persino, come è avvenuto più volte, con la devastazione dei centri in cui i nostri concittadini si recano per essere vaccinati e sfuggire al pericolo del virus. Gli italiani hanno dimostrato serietà e senso di appartenenza alla comunità.

E’ grazie a loro – ha sottolineato Mattarella – che oggi registriamo una ripresa incoraggiante tanto per la nostra economia quanto per la nostra vita sociale”.