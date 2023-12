Mattarella: nostro pianeta sopravvive solo con sistema multilaterale

Roma, 15 dic. (askanews) – “Dobbiamo essere consapevoli che il nostro pianeta, per sopravvivere, ha indispensabile necessità di un sistema multilaterale, capace di sviluppare ulteriormente forme di collaborazione e integrazione”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel tradizionale scambio di auguri con il corpo diplomatico al Quirinale.

“Non si tratta di una difesa pregiudiziale dell’attuale sistema multilaterale: le Organizzazioni Internazionali di cui oggi disponiamo non sono state disegnate per affrontare tutte le sfide che abbiamo davanti e, riflettendo gli equilibri usciti dalla Seconda guerra mondiale, spesso non sono state in grado di registrare le novità, perdendo efficacia”, ammette il capo dello Stato.