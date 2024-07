Mattarella: per nostri migranti Brasile fu terra di accoglienza

Brasilia, 16 lug. (askanews) – Al termine dei colloqui con il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, durante la sua visita di Stato di tre giorni in Brasile, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato il 150esimo anniversario della migrazione italiana in Brasile: “Al pari dei numerosissimi che giunsero in seguito trovarono qui accoglienza e opportunità di vita”.

Mattarella ha anche menzionato un’altra ricorrenza, che cade esattamente oggi: “Giusto ottant’anni fa, il 16 luglio 1944, la Forza di Spedizione Brasiliana combatté al fianco degli Alleati. Ho rinnovato al Presidente Lula la riconoscenza della Repubblica Italiana per il contributo dei giovani brasiliani alla liberazione dell’Italia dall’occupazione fascista e nazista”.

Mattarella ha anche insistito sul fatto che “è indispensabile approdare velocemente all’intesa storica Ue-Mercosur”, che ha definito “un accordo fra due grandi realtà di collaborazione e pace, Mercosur e Ue, a beneficio del mondo”. “Il tessuto di collaborazione fra integrazioni continentali è un elemento che garantisce la pace nel mondo”, ha osservato Mattarella.