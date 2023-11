Mattarella: per tanti anni la pace considerata un bene scontato

Milano, 3 nov. (askanews) – La pace e la sicurezza sono “un bene incommensurabile, che per tanti anni abbiamo forse iniziato a considerare scontato. Per molti Paesi e popoli non è mai stato così. E oggi, purtroppo, la situazione, a partire dal nostro continente, è ancora più compromessa. Sono sempre più numerosi i Paesi in cui la pace è minacciata o cancellata. La tragedia della guerra è tornata vicino a noi”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso al Quirinale in occasione della cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine Militare d’Italia.

“La brutale aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa ha riportato d’attualità la consapevolezza che la guerra è ancora possibile anche in Europa”.

Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso al Quirinale in occasione della cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine Militare d’Italia.

A giudizio del capo dello Stato “la guerra in Ucraina è, prima di tutto, la tragedia del popolo ucraino che, da oltre 18 mesi combatte e soffre con tante vittime e devastazioni, ma è anche un gravissimo attacco all’intera comunità internazionale e alle regole faticosamente costruite nell’ambito delle Nazioni Unite.

Tutto questo sta provocando effetti generali destabilizzanti”, ha aggiunto Mattarella.