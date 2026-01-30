Mattarella: più collaborazione Emirati-Ue è successo politico Italia

Dubai, 29 gen. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la sua visita a Dubai, oltre a essere stato ricevuto al Palazzo Zaabeel, sede amministrativa della Famiglia Reale, dal sovrano e vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha incontrato una rappresentanza degli imprenditori italiani che lavorano qui.

“Questo è un Paese il cui dinamismo è diventato non soltanto proverbiale, vorrei dire esemplare per la velocità e per la capacità di visione che alcuni anni fa ha condotto a questa condizione di avanzamento su frontiere, anche particolarmente sviluppate e innovative sotto il profilo tecnologico – ha detto Mattarella – con un’attività economica e finanziaria che a Dubai è particolarmente intensa. La vostra presenza, nelle varie forme di grandi gruppi industriali, di piccole e medie imprese accomunate dalla qualità della produzione e quindi dall’affidabilità delle interlocuzioni, è un elemento importante, che rende preziosa la collaborazione per entrambi i Paesi, e per quanto riguarda l’Italia è molto importante quello che sviluppate”.

E ha aggiunto: vi è una maggiore “collaborazione tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Unione europea: l’Italia è stato il paese che di più ha insistito e premuto perché si giungesse alla collaborazione organizzata in maniera sistemica tra Unione Europea ed Emirati e questo per noi è anche un successo politico”.