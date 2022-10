Mattarella: 'preoccupazione non ci fermi, abbiamo basi solide per costruire futuro'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "Viviamo un tempo di preoccupazione: non lasciamo che sia questo sentimento a trattenerci dall’applicarci con fervore alle nostre missioni, nell’interesse dell’Italia. La nostra fiducia, la nostra speranza, sono poggiate sulle doti di ingegno e intelligenza e sulle grandi risorse umane e morali che ha il nostro popolo, aperto all’incontro con gli altri, desideroso di armonia e di solidarietà.

Disponiamo di basi solide per pensare il futuro e per costruirlo insieme". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna delle insegne ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno scorso e degli attestati d'onore ai nuovi Alfieri del lavoro.