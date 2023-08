Mattarella: progresso e pace solo abbandonando nazionalismi

Torino, 2 ago. (askanews) – Solo abbandonando nazionalismi e scontri ideologici è stato possibile per l’Europa costruire pace e benessere al posto di discordia e povertà. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo saluto al Polo del ‘900 di Torino.

“Le vicissitudini umane – ha sottolineato il Capo dello Stato – ci ammoniscono che la lezione della storia può porci al riparo da drammi che hanno accompagnato lo sviluppo dell’umanità: basti pensare agli ultimi due secoli e a come sia stato possibile in Europa compiere storici passi in avanti verso pace e benessere laddove regnavano discordia, scontri, povertà. Non a caso l’espressione Europa è parte del vostro impegno e ha costituito l’ispirazione di personalità che hanno arricchito con lasciti della loro memoria questo giacimento. Un progresso possibile – ha rimarcato Mattarella – quando le ragioni del rispetto delle persone, delle comunità, dei gruppi sociali sono prevalse sugli scontri nazionalistici, ideologici o di classe, quando obiettivi di crescita comune hanno sostituito logiche puramente individualistiche”.