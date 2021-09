Mattarella: rafforzare la Difesa Ue fornirà contributo alla Nato

Napoli, 17 set. (askanews) – “L’Alleanza Atlantica rappresenta per l’Italia una pietra angolare della politica di sicurezza, nel coordinamento, in maniera sempre più ampia e proficua, con una Unione Europea che intende contribuire in modo efficace alla stabilità e alla affermazione dei principi dello Stato di diritto”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per il 70esimo anniversario della Nato in Italia, presso il Comando JFC Naples di Lago Patria (Napoli).

“Sono convinto – ha aggiunto il capo dello Stato – che il rafforzamento dell Unione Europea in questo campo, basato sulla complementarità con la Nato e la condivisione delle risorse militari, fornirà un contributo prezioso e qualificato al processo di rafforzamento dell’Alleanza, alla solidità dell indispensabile rapporto transatlantico”.

“Quanto è avvenuto recentemente in Afghanistan ha scosso profondamente la comunità internazionale e fa comprendere quanto sia importante la riflessione in atto in ambito Nato e che deve portare al Nuovo concetto strategico atteso per il prossimo Summit a Madrid, per una Alleanza militarmente forte e, al contempo, politicamente sempre più efficace nel perseguimento di una politica di pace e di affermazione dei diritti dell uomo.