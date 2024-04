Mattarella: rafforzare Onu, sfide umanità richiedono collaborazione

Roma, 5 apr. (askanews) - "Ribadiamo l'importanza di un dialogo internazionale collaborativo fra tutti, questo richiede il rafforzamento dell'Onu, e una riforma necessaria per il consiglio di sicurezza per l'efficacia e l'efficienza di funzionamento dell'Onu, perchè le sfide che abbiamo di fronte c...

Roma, 5 apr. (askanews) – “Ribadiamo l’importanza di un dialogo internazionale collaborativo fra tutti, questo richiede il rafforzamento dell’Onu, e una riforma necessaria per il consiglio di sicurezza per l’efficacia e l’efficienza di funzionamento dell’Onu, perchè le sfide che abbiamo di fronte come umanità, anzitutto quella del clima, richiedono una grande collaborazione internazionale, impossibile in un clima di contrapposizione”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad Accra al termine del colloquio con il Presidente della Repubblica del Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.