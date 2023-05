Home > Askanews > Mattarella rende omaggio a Moro e depone una corona in via Caetani Mattarella rende omaggio a Moro e depone una corona in via Caetani

Roma, 9 mag. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di alloro in via Caetani, a Roma, sotto la targa che ricorda Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana rapito e ucciso dalle Brigate rosse e il cui corpo fu trovato proprio in questa strada il 9 maggio del 1978. Subito dopo un trombettiere ha intonato il “silenzio”. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro dell’interno Matteo Piantedosi, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè.

