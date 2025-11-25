Mattarella: riassetto province mai realizzato, serve intervento organico

Roma, 25 nov. (askanews) – Le province, “vivono tuttora una transizione incompiuta”. Così, alla 38esima assemblea nazionale delle Province italiane in corso a Lecce, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha sollecitato “organici interventi legislativi” per superare le criticità, in un passaggio accolto con un lungo applauso dalla platea. “La legge del 2014 è intervenuta su funzioni, ambiti di intervento e procedure in previsione di un riassetto costituzionale che non si è realizzato.

Il progetto si è interrotto e sono rimaste le incertezze sul ruolo delle province, sull’esercizio dei compiti, sugli indirizzi da assumere e questo incide sull’intero complesso delle autonomie con problemi evidenti di coordinamento e di efficacia soprattutto per la qualità dei servizi ai cittadini e per i diritti che vanno garantiti nel paese secondo una misura di eguaglianza”.