Mattarella riceve Carney: tra Canada e Italia rapporti eccellenti

Roma, 17 mag. (askanews) – “Questo incontro è l’opportunità di sottolineare quanto sono eccellenti i rapporti tra Canada e Italia. È un grande piacere dialogare con lei”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale questa mattina il primo ministro canadese Mark Carney.

“E’ un piacere incontrarla”, ha esordito il capo dello Stato porgendo a Carney “le congratulazioni per il grande successo elettorale e la rapidità nella formazione del suo governo”.

“Ho fatto una breve visita negli Usa ma ho l’onore di fare in Italia la mia prima vera visita ufficiale come testimonianza dei profondi rapporti che legano i nostri paesi”. Lo ha detto il primo ministro del Canada, Mark Carney, incontrando al Quirinale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“A livello personale è un grande onore per me avere questo incontro proprio con lei, per i suoi importanti contributi su tanti fronti diversi”, ha aggiunto Carney.