Mattarella riceve il premier ucraino Shmyhal: "Sostegno finché necessario"

Un incontro ufficiale che è stato anche occasione per ribadire una promessa, con Sergio Mattarella che riceve il premier ucraino Denys Shmyhal e proclama: “Sostegno finché necessario. Il Presidente della Repubblica lo ha detto al capo del governo di Kiev a Roma per un summit formale proprio sul da farsi nel paese aggredito dalla Russia una volta che i venti di guerra abbiano cessato di spirarvi sopra.

Mattarella riceve il premier ucraino

Sulla scorta di questa speranza il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il primo ministro d’Ucraina, Denys Shmyhal. Quest’ultimo è giunto a Roma per la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina che ha visto lo stesso ministro degli Esteri Antonio Tajani assicurare solidarietà e cooperazione per ricostruire il paese. Da quanto si apprende infatti all’incontro era presente anche il vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, le cui parole sono state in sintonia assoluta con quelle pronunciate dal Capo dello Stato.

La “vicinanza del popolo italiano” a Kiev

L’inquilino del Quirinale ha detto a Shmyhal: “Esprimiamo tutta la vicinanza del popolo italiano all’Ucraina“. E in chiosa ferma ha assicurato “il sostegno pieno dell’Italia all’Ucraina, in ogni ambito e finché sarà necessario”.