Mattarella riceve il presidente della Polonia Karol Nawrocki

Roma, 5 set. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il presidente della Repubblica di Polonia, Karol Nawrocki. Presente all’incontro, anche il sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Giorgio Silli.

“La sua presenza a Roma, dove ha visto il Santo padre, è anche l’occasione per ribadire e riaffermare la grande amicizia che lega Polonia e Italia – ha detto il capo dello Stato – è l’amicizia che lega i nostri popoli in base a un antico, consolidato forte legame di amicizia che c’è tra la nostra gente, tra i polacchi e gli italiani”.

“È un’amicizia – ha sottolineato Mattarella – che poi si è ulteriormente consolidata attraverso il comune impegno nell’Unione europea e nell’Alleanza atlantica e che trova anche una grande collaborazione di carattere politico ed economico. Naturalmente la sua la sua presenza qui a Roma è l’occasione, anche come certamente avrà fatto con la presidente del Consiglio, di registrare ed esprimere il desiderio di intensificare ulteriormente la collaborazione che c’è tra i nostri paesi. Abbiamo un’attività economica per tanti aspetti comune, integrata, con grandi collaborazioni. Abbiamo sempre margini per incrementarla ulteriormente”, ha concluso il capo dello Stato.

Ieri il presidente polacco era stato ricevuto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.