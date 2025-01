Mattarella riceve Michele Placido e il cast di "Eterno Visionario"

Roma, 16 gen. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale Michele Placido e il cast del film “Eterno visionario”, in occasione delle celebrazioni per il 90esimo anniversario del Premio Nobel per la letteratura a Luigi Pirandello.

Nel film, uscito al cinema lo scorso novembre, si racconta l’uomo Pirandello, oltre allo scrittore, i suoi tormenti, la sua umanità e il rapporto con la famiglia.

Oltre al regista Placido, erano presenti la produttrice Federica Luna Vincenti, il protagonista Fabrizio Bentivoglio e alcuni familiari di Pirandello, Giovanna Carlino, Silvio Pirandello, Stefano Pirandello e Matteo D’Amico.