Mattarella riceve reali di Spagna: Ue chiamata a impegni ineluttabili

Roma, 11 dic. (askanews) – I reali di Spagna, re Filippo VI e la Regina Letizia, sono stati ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la loro visita di Stato in Italia. Presente tra gli altri anche il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

Mattarella, nelle dichiarazioni congiunte con il re, ha detto che nei colloqui con il re si è parlato anche “del futuro dell’Europa, in un contesto globale sempre più insidioso”. “La nuova commissione europea è chiamata a compiti che allo stesso tempo sono di grande impegno e inelluttabili: per una riforma complessiva che riguardi i metodi decisionali, il rilancio della competitività, il completamento del mercato unico e il sistema finanziario, e per una riforma che proceda con determinazione verso la difesa comune Ue”.

“Abbiamo sottolineato anche altri due temi: l’allargamento, priorità geostrategica e la completa attuazione del nuovo patto migrazioni e asilo”.