Mattarella ricorda Giulia Cecchettin: "Riaffermare rispetto della vita"

Roma, 5 dic. (askanews) – “La dignità del lavoro e la cura della vita devono prevalere su ogni altro interesse. Vorrei aggiungere, quest’oggi, che il valore e il rispetto della vita vanno riaffermati con determinazione, in ogni ambito, in ogni circostanza, in ogni dimensione. Va ribadito con forza, in questo momento in cui sono in corso i funerali di Giulia Cecchettin”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della Cerimonia di celebrazione del centenario dell’istituzione della “Stella al Merito del Lavoro”, ha ricordato la ragazza uccisa a soli 22 anni dall’ex fidanzato nel giorno dei suoi funerali a Padova.