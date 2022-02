Mattarella: 'rinnovo impegno comune istituzioni per sforzo Paese per fase nuova'

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – "Sono lieto di questa occasione di incontro con tanti protagonisti di responsabilità istituzionale, politica e di vario genere nelle istituzioni del nostro Paese. È l'occasione per rinnovare con tutti i presenti l'impegno ad un lavoro comune nella coralità delle istituzioni".

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella cerimonia di insediamento al Quirinale.

"Il nostro Paese in questo momento è chiamato ad uno sforzo particolarmente intenso -ha ribadito il Capo dello Stato- per uscire dalle emergenze e per costruire una fase nuova". Nel discorso di fronte al Parlamento "ho cercato di indicare alcuni orientamenti, alcune opinioni, alcuni avvisi, sul modo in cui il nostro Paese si presenta a questa nuova fase che inizia dopo la pandemia, che stiamo controllando malgrado i lutti che ci colpiscono".

"È questa la fase a cui dobbiamo pensare, quella del dopo emergenza, del dopo pandemia, per realizzare su basi nuove -ha concluso Mattarella- una normalità nuova e realizzare una condizione che rassicuri i nostri concittadini, anche premiandoli per il modo esemplare con cui si sono comportati in questo tempo difficile che gli ultimi due anni ci hanno consegnato".