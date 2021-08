Mattarella: sconcertato da alcuni politici Ue sui profughi afgani

Roma, 30 ago. (askanews) – “Io devo confidare di essere sorpreso dalla posizione di alcuni movimenti politici e di alcuni esponenti nei vari Paesi d’Europa, dell’Unione rigorosi nel chiedere il rispetto dei diritti umani a Paesi lontani, ma distratti di fronte alle condizioni e alle sofferenze dei migranti. E non di qualunque tipo di migranti, ma migranti per persecuzioni, per fame, perché i mutamenti climatici hanno sconvolto il loro territorio”.

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rispondendo alle domande di giovani partecipanti al 40° seminario per la formazione federalista europea, in occasione dell’80° anniversario del Manifesto di Ventotene.

“In questi giorni – ha proseguito Mattarella – c’è una cosa che sinceramente appare sconcertante: si registra, qua e là nell’Unione Europea, grande solidarietà nei confronti degli afghani che perdono libertà e diritti ma che rimangano lì, non vengano qui perché se venissero non gli accoglieremmo.

Questo non è all’altezza del ruolo storico, dei valori dell Europa verso l’Unione”, ha concluso il Capo dello Stato interrotto dagli applausi.