Roma, 30 mag. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sorvolato in elicottero le zone alluvionate dell’Emilia Romagna insieme al presidente della regione, Stefano Bonaccini. “Guardi – dice Bonaccini a Mattarella – non c’è urbanizzazione, non c’è cemento, è terreno. Questi erano luoghi dove dopo la Seconda Guerra Mondiale non c’erano alberi, qui fu fatto il rinboschimento. La siccità spacca il terreno. Questo comune ha 51 frane attive”.

