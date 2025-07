Mattarella: sport fondamentale per la vita sociale del paese

Roma, 24 lug. (askanews) – “Lo sport è elemento non solo necessario ma fondamentale della vita sociale e l’avanguardia, la guida di questo fenomeno sono gli atleti che emergono e trascinano nell’incoraggiamento a praticare lo sport ragazzi e bambini”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è rivolto alla nazionale femminile di calcio ricevendola al Quirinale.

“Vi ho chiesto di venire al Quirinale per ringraziarvi e farvi i complimenti: avete svolto uno splendido Europeo – ha aggiunto – e reso onore alla maglia e alla bandiera del nostro paese. Non lo dico per quanto letto ma perché vi ho seguito in tutte le vostre partite: avete fatto un percorso magnifico, complimenti”.