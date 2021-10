Mattarella: stiamo uscendo da pandemia, ora modernizzare il Paese

Milano, 1 ott. (askanews) – “Stiamo uscendo, siamo usciti, dalla fase acuta della pandemia; stiamo uscendo – speriamo – da questa esperienza, quando tutto il mondo ne sarà al di fuori. Ma questo è il momento di modernizzare il Paese”. Lo ha detto Lo ha detto il

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante

l’inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 dell’Università di Milano-Bicocca.

È il momento, ha proseguito, “di cogliere l’occasione non soltanto delle grandi risorse disponibili, ma anche della riflessione globale che si è svolta in tutto il mondo su quanto avvenuto per modernizzare – in sede internazionale, ma in sede interna, per quanto ci riguarda – il nostro Paese.

Le Università sono chiamate a un contributo particolarmente rilevante a questo scopo.”