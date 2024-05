Mattarella: su Gaza ho detto ciò che penso a Onu e Israele

Roma, 16 mag. (askanews) – “Quello che penso” sulla situazione nella Striscia di Gaza “l’ho detto in occasioni pienamente significative, come all’Onu o con la lettera che l’altro ieri ho inviato al presidente della Repubblica di Israele anche reiterando la richiesta di un cessate il fuoco”. Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella intervenendo a braccio alla cerimonia di premiazione degli studenti più meritevoli della Sapienza di Roma e rispondendo alla lettera aperta di ieri in cui gli studenti pro-Gaza gli chiedevano un incontro. Il Presidente della Repubblica ha ribadito la necessità del rispetto dei diritti umani, e non solo a Gaza e in Israele, in un discorso commosso perché, ha detto, non vuole “lasciare senza risposta” la domanda degli studenti.