Mattarella: sui migranti serve una lucida e organica azione Ue

Roma, 14 mar. (askanews) – “Il livello e le modalità di collaborazione tra Kenya e Italia sono esemplari e eccellenti e ci auguriamo possano essere replicati ovunque perché i problemi comuni sono affrontabili in maniera efficace con un buon modulo di collaborazione, e questo riguarda anche le migrazioni. Cerchiamo un rapporto di collaborazione con i paesi di origine, ma sappiamo che la dimensione del fenomeno, che è epocale, crescente nel mondo, non è affrontabile in modo bilaterale ma con una lucida e organica azione europea che affronti in maniera sistemica il problema che si presenta attraverso il Mediterraneo e anche la rotta balcanica”.

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rispondendo a una domanda sui flussi migratori in una conferenza stampa a Nairobi dopo il colloquio con il presidente del Kenya William Ruto.