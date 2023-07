Mattarella: sul Pnrr "tutti alla stanga, decisivo per l'Italia"

Roma, 27 lug. (askanews) – Il Pnrr non è “una questione del Governo, di questo o dei due governi precedenti, ma dell’Italia”. Così il presidente Sergio Mattarella davanti alla stampa parlamentare al Quirinale per la cerimonia del Ventaglio.

“L’invito a tutti a mettersi alla stanga – per usare ancora una volta questa espressione degasperiana – che mi ero permesso di avanzare tempo addietro, è rivolto appunto a tutti: quale che sia il livello istituzionale, quale che sia il ruolo politico, di maggioranza o di opposizione. Quale che sia il ruolo di soggetti della società riguardo ai temi che il Piano affronta”, ha aggiunto.

“Dobbiamo avvertirne tutti il carattere decisivo per l’avvenire dell’Italia e tener conto, pertanto, allo stesso tempo, di non esserne estranei; di esserne, certamente in misure diverse, responsabili; di dover recare apporti costruttivi – ha detto – un eventuale insuccesso o un risultato soltanto parziale non sarebbe una sconfitta del Governo ma dell’Italia: così sarebbe visto e interpretato fuori dai nostri confini e così sarebbe nella realtà”.