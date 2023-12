Mattarella: "Superare la superficiale sottovalutazione delle crisi"

Roma, 15 dic. (askanews) – “Lo stato del mondo sul finire di questo 2023 ci impone di superare la superficiale sottovalutazione con cui si assiste al moltiplicarsi delle crisi e dei drammi umani che comportano”. Lo chiede il Presidente della repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dello scambio di auguri con il corpo diplomatico al Quirinale.

“L’ondata di destabilizzazione delle regole adottate dalla comunità internazionale, e che portò alla creazione delle Nazioni Unite, è davanti a tutti noi”. È l’allarme lanciato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo discorso al Quirinale per lo scambio di auguri con il corpo diplomatico.

Illustrando le numerose situazioni di crisi e di conflitto nel mondo il capo dello Stato parla di uno “scenario che sembrerebbe implicare la fine di un sistema basato su regole condivise, alcuni osservatori parlano di ‘età del caos’, in un mondo in cui tutto è permesso, dove l’atto di aggressione non è più censurato come violazione ma, al contrario, viene addirittura giustificato per pretesi interessi nazionali”.