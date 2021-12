Mattarella: 'svolta digitale cambia volto pianeta ma al centro sia uomo non algoritmi'** (4)

(Adnkronos) – "Accanto al ruolo di ‘potenza normativa’, l’Europa deve dotarsi di una strategia digitale efficace anche sul piano industriale, per poter essere davvero garante dell’applicazione dei principi elaborati e introdotti nella normativa comunitaria, perché venga offerta una pluralità di scelte di qualità ai propri cittadini e per restare al passo con le altre grandi piattaforme globali, al momento in grandissima parte non europee.

In effetti oggi proviene dall’Unione europea meno del 4% delle principali piattaforme online”.

In questo contesto si inserisce anche la questione degli “usi distorti –talvolta allarmanti– del web, uno strumento che consente di dare a tutti la possibilità di una libera espressione e di ampliare le proprie conoscenze. Internet è stata, e continua a essere, una grande rivoluzione democratica, che va preservata e difesa da chi vorrebbe trasformarla in un ring permanente, dove verità e falsificazione finiscono per confondersi”.

Di qui l’appello di Mattarella, rivolto soprattutto ai giovani, a “promuovere un uso dei social che avvicini le persone e le faccia crescere dal punto di vista umano e sociale, combattendo con determinazione la subcultura dell’odio, del disprezzo dell’altro”.