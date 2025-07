Mattarella: tentazioni antistoriche potenza, dimenticata lezione '900

Roma, 22 lug. (askanews) – “Le leadership di alcuni paesi sembrano aver rinunciato alla costruzione di un ordine internazionale sicuro e giusto per tutti, per cedere a tentazioni antistoriche di politiche potenza: la lezione del novecento sembra pressochè dimenticata”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione dell’Assemblea Parlamentare della NATO, in occasione del 70° anniversario di costituzione sottolineando che “viviamo una fase segnata da minacce sempre più pervasive e dall’indebolimento di alcuni capisaldi nei rapporti tra stati.

Sembra che il successo alla fine della guerra fredda appaia ormai archiviato”.