Mattarella tra gli applausi al Meeting di Rimini: "Grazie presidente"

Rimini, 25 ago. (askanews) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto al Meeting di Rimini da lunghi e calorosi applausi e slogan di incoraggiamento e sostegno “Forza presidente”, “Grazie presidente” gli hanno gridato decine di persone che lo hanno seguito al suo ingresso in fiera.

Il Capo dello Stato ha dapprima salutato i volontari e ha visitato lo stand della Farnesina dove i vertici dello stand hanno raccontato la storia e l’impegno dell’Italia nei Paesi in via dello sviluppo. Dopo una breve visita, Mattarella – sempre accompagnato dal presidente della Fondazione Meeting per l’Amicizia tra i popolo, Bernhard Scholz e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini – ha incontrato i volontari di Pizz Aut, il progetto di inclusione che gestisce anche una pizzeria a Roma che ha ricevuto la visita anche di Papa Francesco.