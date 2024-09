Mattarella: Tribunali internazionali essenziali per forza diritto contro diritto forza'**

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Dal Tribunale di Norimberga la questione dell’universalismo della giurisdizione per i crimini contro l’umanità, di guerra, di aggressione, è entrata nell’esperienza concreta. Pensiamo ai Tribunali internazionali creati ad hoc dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu, come quelli sui crimini nella ex Jugoslavia e in Ruanda, alla Corte penale internazionale, il cui Statuto è stato approvato a Roma, nel 1998, ratificato da ben 123 Stati e che, talvolta, viene sollecitata ad intervenire anche da parte di chi non ha ritenuto di aderirvi. Il pieno funzionamento degli organi giurisdizionali internazionali è parte essenziale di un disegno diretto a riportare in vigore la forza del diritto contro il diritto della forza". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento inviato alla Tavola rotonda sul diritto umanitario, organizzata dall’Istituto internazionale di Diritto umanitario di Sanremo.

"Non va sottovalutata in questo ragionamento -aggiunge il Capo dello Stato- la funzione dello ius in bello, quale irrinunciabile strumento per spezzare il ciclo della violenza e dell’odio ed evitare che le crisi si perpetuino. Troppo greve il prezzo pagato dai popoli per le distrazioni di governi non sempre solleciti nell’affrontare i 'buchi neri' della situazione internazionale".