Mattarella: 'tutti insieme siamo la Repubblica, la nostra Patria'

Roma, 31 dic.

(Adnkronos) – "La Repubblica siamo tutti noi. Insieme. Lo Stato nelle sue articolazioni, le Regioni, i Comuni, le Province. Le istituzioni, il Governo, il Parlamento. Le donne e gli uomini che lavorano nella pubblica amministrazione. I corpi intermedi, le associazioni. La vitalità del terzo settore, la generosità del volontariato. La Repubblica –la nostra Patria– è costituita dalle donne e dagli uomini che si impegnano per le loro famiglie". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno.

"La Repubblica -ha sottolineato il Capo dello Stato- è nel senso civico di chi paga le imposte perché questo serve a far funzionare l’Italia e quindi al bene comune. La Repubblica è nel sacrificio di chi, indossando una divisa, rischia per garantire la sicurezza di tutti. In Italia come in tante missioni internazionali. La Repubblica è nella fatica di chi lavora e nell’ansia di chi cerca il lavoro. Nell’impegno di chi studia. Nello spirito di solidarietà di chi si cura del prossimo.

Nell’iniziativa di chi fa impresa e crea occupazione".