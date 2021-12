Mattarella: 'Ue governi fenomeno migratorio o ne saremo travolti'** (4)

(Adnkronos) – Cosa fare allora? Per Mattarella “aiutare chi chiede aiuto, salvare chi sta annegando o è in mano a organizzazioni criminali è un dovere elementare, umanamente irrinunciabile. Governare i flussi migratori richiede risposte articolate, compresa la cooperazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi, e la necessaria azione di contrasto contro i trafficanti”.

Non sono quindi sufficienti “soluzioni di mero contenimento”. Piuttosto è necessario “lavorare insieme per far sì che venga meno la disperazione che spinge a mettersi in cammino; perché crescano benessere e stabilità, divenendo, essi, baluardi efficaci superando le grandi migrazioni”.

L’Unione europea è quindi chiamata a “sviluppare, in maniera maggiore di quanto non sia avvenuto fin qui, un dialogo collaborativo con altre parti del mondo, particolarmente con l’Africa per governare insieme questo fenomeno”.