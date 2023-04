Mattarella: una chiusura sull'Erasmus interno sarebbe singolare

Ferrara, 4 apr. (askanews) – E’ importante operarsi per garantire “l’Erasmus interno” alle università, e consentire, all’interno degli atenei “una circolarità, uno scambio di esperienze tra studenti dei nostri atenei”. Per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “sarebbe singolare che di fronte al successo crescente, alla grande importanza di Erasmus in sede europea, vi fosse una chiusura dei nostri atenei nelle forme possibili”.

E’ inoltre “importante per i nostri atenei”, secondo Mattarella, “la circolarità e il movimento dei docenti che è sempre stata occasione di crescita culturale e scientifica per le nostre università”.