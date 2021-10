Mattarella: un’alleanza tra generazioni per uscire dallo stallo

Roma, 26 ott. (askanews) – “L’alleanza tra le generazioni che questa cerimonia simboleggia è una condizione per uscire dallo stallo che il paese ha vissuto”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” ai Cavalieri nominati il 2 giugno 2020 e 2021, e degli attestati d’onore ai nuovi Alfieri del Lavoro, cioè i migliori studenti che hanno terminato la scuola secondaria superiore.

“Sono proprio i cambiamenti profondi intervenuti nella società, demografici, culturali, persino antropologici – ha spiegato il Capo dello Stato – a imporci di sanare bene e in tempi rapidi quelle fratture che rischiano di farci arretrare, di disperdere le forze, di impoverire il capitale più prezioso che abbiamo: quello umano. La marginalità di parte del mondo giovanile è sempre stata ragione di indebolimento delle società, delle economie. In una stagione di innovazione così accelerata come quella attuale sarebbe una menomazione ancor più insopportabile.

Non dobbiamo permetterlo”, ha concluso Mattarella.