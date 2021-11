Mattarella: vaccinazioni referendum su scienza, vince 9 a 1

Roma, 22 nov. (askanews) – “Le vaccinazioni non sono state solo lo strumento che ci ha difeso, ci ha salvato letteralmente e ci sta consentendo in questa violenta quarta ondata del contagio del Covid, che sta mettendo in grande difficoltà anche grandi paesi tradizionalmente ben organizzati, ci sta consentendo di contenerne l’offensiva, i danni e i pericoli. Ma le vaccinazioni sono state anche in fondo una sorta di referendum sulla scienza: l’87% dei nostri concittadini sopra i 12 anni si è vaccinato, e se aggiungiamo chi non può vaccinarsi per motivi sanitari e i guariti recenti, siamo più o meno al 90%.

Quindi questo referendum sulla scienza e il suo valore, in Italia vede 9 a 1 il vantaggio della scienza”: lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università La Sapienza di Roma.

