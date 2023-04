Mattarella: 'valori fondativi società ispirino mondo informatica'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Occorre saper far migrare e incarnare i valori dei patti fondativi delle società contemporanee nelle architetture informatiche, che disegnano e influenzano in modo determinante le nostre società". Una vera e propria "sfida", sottolinea il Pres...

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – Occorre saper far migrare e incarnare i valori dei patti fondativi delle società contemporanee nelle architetture informatiche, che disegnano e influenzano in modo determinante le nostre società". Una vera e propria "sfida", sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.