Mattarella visita lo spazio della legalità della polizia

Milano, 13 apr. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato lo Spazio della Legalità della Polizia di Stato, allestito in Piazza del Popolo, in occasione del 174° anniversario della fondazione del corpo.Accolto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dal capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza Vittorio Pisani, il Capo dello Stato ha visitato l’Area della Memoria.Qui ha osservato i resti della Fiat Croma “Quarto Savona 15”, su cui viaggiavano gli agenti della scorta del giudice Giovanni Falcone, distrutta nell’attentato della Strage di Capaci, e quelli dell’Alfetta 1.8 degli uomini della scorta dell’onorevole Aldo Moro, uccisi in via Fani nel 1978.Aperto al pubblico dal 10 al 13 aprile, lo Spazio della Legalità ha proposto iniziative e attività per avvicinare i cittadini al lavoro quotidiano delle forze dell’ordine.