Mattarella visita una scuola di formazione di AVSI in Kenya

Nairobi, 14 mar. (askanews) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita in Kenya, ha incontrato gli studenti dell’istituto professionale St. Kizito a Nairobi, creato da AVSI grazie a fondi della Cooperazione Italiana.

Martedì 14 marzo Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, accompagnato dalla figlia, Laura Mattarella, ha visitato l’istituto professionale St.Kizito a Githurai, nella periferia di Nairobi, creato da AVSI nel 1994 grazie ai fondi della Cooperazione Italiana.

Il St. Kizito ha l’obiettivo di fornire ai giovani più vulnerabili competenze pratiche e teoriche per inserirsi nel mondo del lavoro.

Dal ’94 a oggi si sono diplomati 13.500 studenti in diversi corsi, tra cui falegnameria, meccanica, informatica, parrucchiere e ristorazione. Si diplomano circa 800 ragazzi all’anno, l’89% dei quali trova lavoro.

Accompagnavano il Presidente in visita Edmondo Cirielli, Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Roberto Natali, Ambasciatore d’Italia in Kenya; Giovanni Grandi, Direttore AICS a Nairobi; Giampaolo Silvestri, Segretario Generale AVSI e Silvia D’Ovidio, Head of Strategy, Governance and Institutional Relations Res4Africa.

“Il St. Kizito è un caso di successo perché grazie al contributo della Cooperazione Italiana abbiamo creato un centro di formazione professionale che ha formato negli anni migliaia di giovani che hanno trovato un impiego nel mondo del lavoro. – ha dichiarato Giampaolo Silvestri, segretario generale dell’ong AVSI – Progetti come questo sono vincenti perché mettono insieme ong, imprese e autorità secondo un modello multistakeholder tipico della Cooperazione Italiana.”

La visita del Presidente si è svolta all’interno dei laboratori di elettronica e meccanica, poi si è conclusa presso l’azienda Italian Design Furniture, che offre agli studenti di falegnameria del St. Kizito un laboratorio dove affinare le lore competenze pratiche e fare esperienza del mercato del lavoro.