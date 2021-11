Matteo Bassetti contro l’avvocato Milanese: “Basta, dice cret**ate”

Matteo Bassetti, a Zona Bianca, ha perso la pazienza e si è scagliato contro l'avvocatessa Olga Milanese del Comitato Referendum No Green Pass.

Matteo Bassetti, a Zona Bianca, ha perso la pazienza e si è scagliato contro l’avvocatessa Olga Milanese del Comitato Referendum No Green Pass.

Matteo Bassetti contro l’avvocato Milanese: lo scontro in diretta

Matteo Bassetti, primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, è stato ospite in collegamento di Zona Bianca, così come l’avvocatessa Olga Milanese del Comitato Referendum No Green Pass.

Il virologo, spesso in televisione per esprimere il suo concetto, ha iniziato a scuotere la testa mentre l’altro ospite parlava. Ha alzato gli occhi al cielo e poi non è più riuscito a trattenersi. “Basta, basta! Non se ne può più” ha dichiarato il medico, spesso protagonista di scontri nei salotti televisivi. L’infettologo si è scagliato contro l’avvocatessa, sottolineando che le sue dichiarazioni erano “contro-scientifiche”.

Matteo Bassetti contro l’avvocato Milanese: “Questa non è informazione”

Nella giornata in cui il governo ha annunciato l’introduzione del Super Green Pass, a Zona Bianca si è discusso delle nuove misure. L’avvocatessa Milanese ha contestato le informazioni di Matteo Bassetti, spiegando che non si può privare le persone dei propri diritti. “Ci sono dei diritti che sono considerati intangibili e inviolabili, che non possono essere estirpati dalla persona umana” ha dichiarato la donna. Il medico ha iniziato subito a mostrare segni di insofferenza, fino a perdere la pazienza.

“Basta! Non è possibile che per ogni affermazione scientifica ci debba essere un’affermazione contro-scientifica. Non è possibile! Questa non è informazione…Non è un diritto, perché lei dice una serie di cret..ate che non ha il diritto di dire davanti a milioni di persone” ha dichiarato Bassetti. “Lei si deve vergognare” ha aggiunto il medico.

Matteo Bassetti contro l’avvocato Milanese: “Lei rappresenta un gruppo di persone che portano violenza”

La quotidiana presenza di Matteo Bassetti e di altri medici in televisione arriva spesso a scontri in diretta.

L’infettivologo e l’avvocatessa avevano già iniziato a discutere ancora prima di arrivare allo scontro. Olga Milanese aveva parlato di atteggiamenti violenti e di discriminazione. “Io l’unica violenza che ho visto negli ultimi mesi in Italia, è quella che esercitano le persone che seguono la signora. Io ricevo quotidianamento minacce di morte, insulti… Lei rappresenta un gruppo di persone che evidentemente portano violenza” ha dichiarato Matteo Bassetti.