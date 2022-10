Matteo Bassetti ministro? “Pronto a dare consigli per il mio paese che amo”

Il noto infettivologo Matteo Bassetti esprime la sua opinione su un possibile ingresso nel mondo della politica come ministro nel nuovo Governo

Dooo le elezioni politiche che si sono tenute lo scorso 25 settembre, in Italia si andrà presto a formare un nuovo Governo. Nuovo Governo spesso significa volti nuovi, uno dei quali potrebbe essere quello di Matteo Bassetti.

Matteo Bassetti in politica: “Disponibile a fare il ministro”

A parlare di questa eventualità è stato lo stesso direttore della clinica malattie infettive del San Martino di Genova, nel corso di un’intervista rilasciata al programma ‘24 Mattino‘ su Radio 24. Bassetti ha chiarito la sua posizione in merito: “Io ministro? Pronto a dare consigli per il mio paese che amo.” Da parte del diretto interessato, quindi, c’è un’apertura. Di lui si sa che è vicino alle idee del Centrodestra e l’affermazione della coalizione nelle ultime elezioni potrebbe favorirlo in un ipotetico ingresso in politica.

La spiegazione di Bassetti: cosa farebbe come ministro

L’infettivologo, poi, è entrato più nello specifico, spiegando quale sarebbe il ruole che potrebbe ricoprire: “Io sono contento di fare quello che faccio, poi se si vorrà chiedermi un consiglio sarò ben lieto di darlo perché amo questo Paese, lavoro per un’università pubblica, per un ospedale pubblico. Credo che il nostro Sistema sanitario nazionale abbia bisogno di tanti consigli e quindi sono pronto a darli.”